شهدت تدريبات ريال مدريد، اليوم الأربعاء، وقوف لاعبي الفريق دقيقة حداد على أرواح ضحايا فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وذكر الموقع الرسمي لريال مدريد، أن لاعبي الفريق قاموا بالوقوف دقيقة حداد، في ساحة التدريب اليوم بفالديبيباس، كجزء من الحداد الرسمي المعلن لمدة 10 أيام في إسبانيا.

وأضاف الموقع أن الفريق التزم بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا فيروس كورونا، ابتدًا من ظهر اليوم 27 مايو حتى ظهر يوم 6 يونيو المقبل، لمدة عشرة أيام، بعد إعلان الحداد الرسمي في إسبانيا على الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الفيروس القاتل.

وشهدت تدريبات الريال، تدرب اللاعبون على مجموعتين، وقاموا بتدريبات بدنية مكثفة بدون الكرة، وشاركوا في مباراة مصغرة فيما بينهم في مساحات صغيرة.