احتجاجات في هونج كونج بسبب مشروع قانون يجرم إهانة النشيد الوطني للصين

سجلت شرطة هونج كونج عدة جرائم ونفذت اعتقالات في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، حيث قام متظاهرون بتصرفات غير تقليدية وسط حضور مكثف من جانب الشرطة، وذلك قبيل إقرار محتمل لقانون يجرم "إهانة" النشيد الوطني للصين.

وإذا تم إقرار القانون كما هو متوقع، فإن السخرية من أغنية تسمى "مسيرة المتطوعين" والإساءة لها، يمكن أن تسفر عن حكم بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام وغرامات تصل إلى ستة آلاف دولار.

وتحدثت الشرطة عن جرائم من جانب "مثيري الشغب" بدأت في حدود الساعة 0530 صباحا بالتوقيت المحلي، بما في ذلك إغلاق طرق وخطوط للسكك الحديد بالقمامة والمسامير وحيازة أسلحة هجومية والحرق العمد.

وتم اعتقال خمسة متظاهرين على الأقل بينهم طالبان عمرهما 14 و15 عاما.

ومنع حضور الشرطة المكثف المتظاهرين من تطويق مبنى المجلس التشريعي في ساعة مبكرة من صباح اليوم.