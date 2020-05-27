بريطانيا تعتزم استخدام ريمديسيفير كعلاج لكورونا

تراجع وفيات «كوفيدــ19» فى الولايات المتحدة لليوم الثالث.. والصين تعاقب أستراليا اقتصاديا بعد مطالبتها بالتحقيق فى أصل الفيروس.. والوباء يواصل انتشاره بقوة فى أمريكا اللاتينية

الأحد المقبل.. استئناف الرحلات الجوية وحركة القطارات وعودة تدريجية للموظفين بالقطاع العام فى السعودية



أعلنت وزارة الصحة البريطانية، أمس ، أنها ستستخدم عقار ريمديسيفير المضاد لفيروس الإيبولا فى علاج بعض مرضى فيروس كورونا الذين من المرجح أن يستفيدوا منه، فى إطار التعاون مع شركة جيلياد ساينسز المصنِّعة له.

وقالت الوزارة إن البيانات الأولية من التجارب السريرية على مستوى العالم أظهرت أن العقار يمكن أن يقلل وقت التعافى من كوفيدــ19 إلى أربعة أيام، وفقا لوكالة رويترز.

وصرح وزير الصحة مات هانكوك فى مؤتمر صحفى للحكومة «ربما تكون هذه أكبر خطوة للأمام فى علاج فيروس كورونا منذ بدء الأزمة»، مضيفا: «هذه خطوات مبكرة للغاية، لكننا مصممون على دعم العلم ومساندة المشروعات المبشرة».

وأشار إلى أن توزيع العقار سيتحدد وفق أكبر فائدة ممكنة منه، لكنها لم تفصح عن عدد المرضى الذين سيعالجون به.

من جانبها، أفادت المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة الأسبوع الماضى، أن بيانات تجاربها لهذا العقار أظهرت أنه أكثر فاعلية فى علاج حالات كوفيدــ19 التى تحتاج لأكسجين إضافى لكن لا تحتاج لأجهزة تنفس صناعى.

وقال الباحثون إنه نظرا لارتفاع حالات الوفاة رغم العلاج بريمديسيفير، من المرجح أن يكون العقار أكثر فاعلية باستخدامه مع عقاقير أخرى فى علاج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

بدورها أوضحت شركة جيلياد أنها تتوقع صدور نتائج دراساتها على ريمديسيفير فى علاج الحالات غير الحرجة من كوفيدــ19 بحلول نهاية هذا الشهر.

يتواصل تخفيف العزل فى أوروبا، لكن بدون نسيان الوفيات. وبدأت إسبانيا أمس حدادا وطنيا من عشرة أيام على ضحايا الفيروس الذى تسبب بوفاة أكثر من 27 ألف شخص فى البلاد.

وفى بروكسل تقدم رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين خلال ساعات خطة للنهوض الاقتصادى مع مواصلة اجراءات تخفيف العزل، لكنها تصطدم من الآن بخلاف بين دول الشمال والجنوب.

وسبق أن أعلنت عدة دول خطط دعم خاصة بها لبعض قطاعات اقتصاداتها على غرار فرنسا التى وعدت الثلاثاء بثمانية مليارات يورو لانقاذ صناعة السيارات لديها.

فى سياق متصل، سجلت الولايات المتحدة مساء أمس، لليوم الثالث على التوالى، أقل من 700 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال أربع وعشرين ساعة، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التى تعد مرجعا فى تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أن عدد الذين توفوا من جراء كوفيدــ19 فى الولايات المتحدة خلال 24 ساعة بلغ 657 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد ضحايا الوباء فى هذا البلد إلى 98 ألفا و875 شخصا.

وبهذه الحصيلة تكون الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضرّرا فى العالم من جراء جائحة كوفيدــ19 على صعيد الإصابات والوفيات فى آن، باتت قاب قوسين أو أدنى من بلوغ عتبة المائة ألف وفاة من جراء الوباء.

وفيما يبدو أن الوضع يستقر فى أوروبا، يواصل الوباء انتشاره السريع فى أمريكا اللاتينية.

وحذر فرع إقليمى من منظمة الصحة العالمية من أن انتشار فيروس كورونا المستجد «يتسارع» فى البرازيل وبيرو وتشيلى داعيا إلى عدم التراخى فى تطبيق إجراءات العزل الهادفة إلى إبطاء الإصابات.

وقالت كاريسا إتيان مديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية ومقرها واشنطن «نحن فى أمريكا الجنوبية قلقون بشكل خاص، لأن عدد الإصابات الجديدة المسجلة الأسبوع الماضى فى البرازيل هو الأعلى على مدى فترة سبعة أيام منذ بداية الوباء».

وأضافت إتيان أن «بيرو وتشيلى سَجّلتا أيضا معدّلات مرتفعة، فى مؤشّر على أنّ الانتشار يتسارع فى هاتين الدولتين». وتابعت: «بالنسبة إلى معظم دول الأمريكتين، الوقت ليس مناسبا الآن لتخفيف القيود أو الحد من استراتيجيّات الوقاية».

وسجلت بيرو من جهتها عددا قياسيا من الإصابات الجديدة بلغ 5772 فى 24 ساعة من أصل إجمالى 130 ألف حالة كما أعلنت وزارة الصحة.

وأظهر إحصاء أعدته وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية أن منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبى سجلت 774 ألفا و767 إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها أكثر من 41 ألفا و600 وفاة.

وقد تجاوز العدد اليومى للإصابات الجديدة أعداد الإصابات فى أوروبا والولايات المتحدة، مما جعل أمريكا اللاتينية «من دون أدنى شك» البؤرة الجديدة للوباء، بحسب منظمة الصحة للبلدان الأمريكية.

إلى ذلك، بدأت الصين بتنفيذ ما يشبه مقاطعة اقتصادية للمنتجات الأسترالية بعد مطالبة الأخيرة بالتحقيق فى أزمة الفيروس، وفقا لشبكة «سى.إن.إن» الإخبارية الأمريكية.

وتوقفت الصين عن قبول لحوم البقر من أربعة مسالخ أسترالية كبيرة فى 12 مايو، مشيرة إلى مشاكل صحية، وبعدها بخمسة أيام، فرضت تعريفات جمركية بأكثر من 80٪ على واردات الشعير الأسترالى كجزء من تحقيق لمكافحة إغراق السوق.

وتعد الصين أكبر شريك تجارى لأستراليا حتى الآن، حيث بلغ إجمالى التجارة بين البلدين أكثر من 214 مليار دولار فى عام 2018، وبما أن أستراليا تواجه الاحتمال الحقيقى للركود المرتبط بالفيروس، فهى بحاجة إلى هذه العلاقة الاقتصادية الآن أكثر من أى وقت مضى.

وتصاعد الخطاب المناهض لأستراليا فى وسائل الإعلام الصينية، ويقول الخبراء إن هناك تصدعات عميقة تظهر فى العلاقات بين البلدين.

وكان سفير الصين لدى أستراليا تشن جينجيى رد على تصريحات وزيرة خارجية أستراليا بالتحقيق فى أصل الفيروس، قائلا إن الشعب الصينى نفسه قد ينفذ حملة مقاطعة للمنتجات الأسترالية.

إلا أن الخارجية الأسترالية ردت باستدعاء السفير الصينى، واتهمته باستخدام «الإرهاب الاقتصادى»، وبعد أقل من شهر، يبدو أن حملة معاقبة أستراليا تسير على قدم وساق.

ويعتبر رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون أول زعيم دولى خارج الولايات المتحدة يدعو إلى تحقيق رسمى فى أصل فيروس كورونا، ومحاسبة المسئولين على هذه الأزمة.

كما نقلت وكالة بلومبرج الأمريكية عن مصادر قولها إن المسئولين الصينيين أعدوا قائمة بالأهداف المستقبلية المحتملة للانتقام، بما فى ذلك المأكولات البحرية الأسترالية والشوفان والفاكهة.

وفى السعودية، حددت المملكة، الأحد المقبل، موعدًا لاستئناف الرحلات الجوية وحركة القطارات، إضافة إلى عودة العمل فى مؤسسات القطاعين العام والخاص.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس) عن هيئة الطيران المدنى قولها إنها أكملت استعداداتها التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجى، بداية من الأحد المقبل، وذلك عبر الناقلات الجوية الوطنية.

وأضافت هيئة الطيران المدنى السعودية أن استئناف الرحلات سيكون على مراحل، ليشمل جميع الوجهات المحلية خلال اسبوعين، موضحة أن المرحلة الأولى تتضمن تشغيل 11 مطارًا. كما أعلنت الشركة السعودية للسكك الحديدية استئناف عملها يوم الأحد.

وفى سياق متصل، أعلن وزير الموارد البشرية السعودى، أحمد بن سليمان الراجحى، عودة موظفى القطاع العام، وذلك بشكل تدريجى اعتبارًا من الأحد. كما اعتمد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، خطة العودة الآمنة لموظفى الإمارة ومحافظات المنطقة التى تتضمن تطبيق جميع الاجراءات والمعايير التشغيلية فى بيئة عمل صحية تضمن صحة وسلامة الموظفين.