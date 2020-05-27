بنجلاديش تخفف بعض الإجراءات المفروضة جراء كورونا

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ذكر فرهاد حسين وزير الدولة للإدارة العامة في بنجلاديش اليوم الأربعاء، أن بلاده ستخفف بعض الإجراءات المفروضة منذ تسعة أسابيع للقضاء على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وسوف تسمح للمكاتب الحكومية والخاصة إعادة فتح أبوابها بدءا من الأحد.

وقال حسين في دكا: "لن يتم تمديد هذه الإجراءات أكثر من ذلك".

وأضاف أن المكاتب الحكومية والخاصة سوف يسمح لها مجددا بفتح أبوابها ولكن لعدد محدود من الساعات حتى 15 يونيو ولكن يتعين عليها الإذعان لإرشادات الصحة والنظافة الصادرة عن الحكومة.

فرضت بنجلاديش إغلاقا في 26 مارس، بعد ثمانية أيام من الإعلان عن أول حالة وفاة جراء كوفيد-19. ومددت القيود حتى 30 مايو لإبطاء انتشار الفيروس.

وسجلت الدولة الواقعة بجنوب آسيا 38292 حالة إصابة بالفيروس بحلول اليوم الأربعاء و544 وفاة.

وقال الوزير إن بعض القيود المتعلقة بالفيروس سوف تظل مطبقة حيث إن حافلات المسافات الطويلة والقطارات وخدمات العبارات ليس مسموح لها بعد استئناف العمليات.

وأضاف حسين أن الرحلات الجوية قد تبدأ مجددا في حال اتبعت خطوط الطيران قواعد وإرشادات الصحة.

وتابع أن المدارس سوف تظل مغلقة حتى إشعار آخر.