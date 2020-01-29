الصحة السعودية: تسجيل 1815 حالة إصابة جديدة والمتعافين تجاوزوا 51 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة السعودية أنه جرى تسجيل (1815) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (78541) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (27094) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (401) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد (2572) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (51022) حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان لها نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1815) حالة، 42% من الحالات تعود لسعوديين و58% لغير سعوديين، و26% من الحالات للإناث، و74% ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 12%، والبالغون 83%.