طلاب وأولياء أمور بجامعة بدر متخوفون من استخدام متصفحات وبرامج غير آمنة في امتحانات نهاية العام

عبر عدد من طلاب وأولياء أمور جامعة بدر، عن تخوفهم من استخدام الجامعة متصفحات وبرامج غير آمنة - على حد وصفهم- تستخدم في امتحانات نهاية العام، حيث تسمح تلك البرامج للجامعة الولوج إلى الحواسيب الشخصية للطلاب والحصول على ملفاتهم ونقلها والتصرف فيها.

وأكد الطلاب في تصريحات لـ"الشروق"، أن تخوفهم نابع من أن الجامعة ليس لها سيطرة على المتصفح الذي يجير الطلاب على تحميله وتشغله على حواسيبهم الشخصية التي من المقرر أن يستخدموها في الاختبارات الإلكترونية آخر العام الجاري.

كما أكدوا أنهم ليسوا ضد الفكرة أو ضد تطبيق نظم الاختبارات الإلكترونية أو الاختبارات عن بعد، وإنما يطالبون الجامعة بتوفير متصفحات وبرامج أكثر أمانا تشرف الجامعة عليها حتى يطمئن أولياء الأمور على سلامة بيانات أولادهم.

وقالت ولية أمر طالب بكلية الأسنان، إنها لا تخشى المعوقات الإلكترونية واحتمالية انقطاع التيار الكهربائي أثناء قضاء الطالب الامتحان المنزلي أون لاين ولكن تخشى ما أثير بين الطلاب من إمكانية سرقة أو استخدام البيانات الشخصية على الحاسب الشخصي، لاسيما أنها وزوجها والأسرة يستخدمان الحاسب الشخصي ولا يمكن توفير واحد لكل فرد في الأسرة.

من جهته، أكد طالب بكلية الهندسة، أن المتصفح المطلوب من الطلاب تحميله وتشغيله يتطلب حذف كافة برامج مواجهة الفيروسات أو مكافحة تسرب المعلومات من الحاسب الشخصي للطالب، بالإضافة إلى عدم القدرة على حذفه من الجهاز بسهولة، فضلا عن متطلبات بالموافقة على الدخول إلى الحاسب الشخصي في أي وقت وبدون طلب الحصول على رخصة.