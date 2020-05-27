قوات التحالف تعترض وتسقط طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت، اليوم الأربعاء ، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار «مسيّرة» أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه الأعيان المدنية بمدينة نجران.

وأوضح العقيد المالكي، حسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الأربعاء، «استمرار المليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات بدون طيار واستهدافها المتعمد للمدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين».

وبين أن «هذه الاعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار تمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وتأكيد الرفض لمبادره وقف إطلاق النار وخفض التصعيد والتي أعلن عنها التحالف وبدأت في (09 ابريل 2020م) ولم يكن هناك أي استجابه من قبل المليشيا الحوثية».

وأشار إلى أن «مجموع الانتهاكات بلغ أكثر من 4455 اختراق، باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وكذلك الصواريخ البالستية، مؤكدًا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ وتنفيذ الاجراءات الرادعة ضد مليشيا الحوثية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».