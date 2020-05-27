 الأردن: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 486 والإصابات إلى 720 - بوابة الشروق
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الأردن: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 486 والإصابات إلى 720

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 27 مايو 2020 - 7:18 م | آخر تحديث : الأربعاء 27 مايو 2020 - 7:18 م

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر اليوم /الأربعاء/ تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا في الأردن، إحداها لسائق أردني على حدود العمري، والأخرى لطفلة موجودة مع والداها في مستشفى الأمير حمزة.

وقال جابر ،في إيجاز صحفي -وفقا لوكالة الأنباء الأردنية- "إنه تم تسجيل 7 حالات شفاء، لترتفع إلى 486 حالة، فيما يبلغ عدد الاصابات 720 حالة".

وأضاف أنه يتم تداول معلومات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي منها وجود علاج لفيروس كورونا ومنها أن المرض هو بكتيريا، وهناك تشكيك بوجود الفيروس مشبها ذلك بأنه كمن يدعي أن الأرض مسطحة.

وحذر وزير الصحة الأردني من الأخبار التي وصفها بالمغلوطة، والتي تنفي وجود الفيروس، أو تلك التي تتحدث عن وجود علاج فعال له، مؤكدا أن هذه الأخبار المغلوطة تربك المشهد ولا أساس لها.

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