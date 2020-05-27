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وزير الخارجية الجزائري: قلقون للتطورات الخطيرة في ليبيا

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 27 مايو 2020 - 5:06 م | آخر تحديث : الأربعاء 27 مايو 2020 - 5:06 م

أعرب وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم عن قلق بلاده للتطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا في الأسابيع الأخيرة.

وقال بوقدوم، في رسالة بمناسبة يوم إفريقيا الذي يصادف الذكرى الـ57 لإنشاء المنظمة الإفريقية - الاتحاد الإفريقي ، إن "التطورات التي تشهدها ليبيا في الأسابيع الأخيرة تؤكد للأسف تضارب الأجندات الإقليمية والدولية التي يبدو أنها لا تتفق إلا على إبقاء ليبيا على حالة الفوضى مسرحا للحروب بالوكالة وساحة لتصفية الحسابات على حساب دماء أبناء الشعب الليبي الشقيق".

وأكد أن التدفق الكبير للسلاح نحو ليبيا في " انتهاك صارخ " للقرارات الدولية، " لم يؤجج سعير الحرب الأهلية فحسب، بل ساهم في تسليح المجموعات الإرهابية التي أضحت تهدد أمن المنطقة، وتعرقل مسار التسوية السياسية لهذه الأزمة".

وأضاف أن "الجزائر ستواصل انطلاقا من روح التضامن مع الشعب الليبي، وفي إطار التنسيق والتشاور مع كل الأطراف الليبية ودول الجوار والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، قصارى جهدها من أجل لم شمل الفرقاء وتقريب وجهات نظرهم".

وجدد الوزير الجزائري استعداد بلاده لاحتضان الحوار الليبي، وتأكيدها على الدور المحوري الذي يجب أن تلعبه دول الجوار والاتحاد الإفريقي في المسار الأممي لتسوية الأزمة الليبية.


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