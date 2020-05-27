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أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، أن التدخل التركي أصبح أكبر ويمثل تصعيدا خطيرا، قائلًا: "نحن جاهزون للتصدي لهذا التدخل".

وقال المسماري إن العناصر الإرهابية تنشط في طرابلس بحسب الفيديو والأدلة، مضيفا أن الميليشيات تستخدم الأسر كدروع بشرية في محور عين زارة جنوب طرابلس، وفقا لموقع بوابة أفريقيا الاخبارية.

وتابع أن أسراب من الطائرات التركية المسيرة تصل إلى مصراته، موضحا أن الخسائر التي لحقت بالميليشيات دفعت الآلة الإعلامية التركية والإعلام الموالي للميليشيات إلى إطلاق الشائعات.

ونفى المسماري نفيا تاما استلام طائرات مقاتلة جديدة، وقال إن جميع الطائرات المستخدمة منذ انطلاق عملية الكرامة هي طائرات تم إصلاحها من قبل المهندسين والفنيين بالقوات المسلحة الليبية.

وأوضح أن محاور طرابلس تشهد عمليات عسكرية متواصلة، وأن هناك اشتباكات قوية في محوري الكازيرما والمطار بطرابلس.