الطب البيطري بالدقهلية يشن حملة مكبرة لتطهير وتعقيم مبنى ديوان عام المحافظة

قام قطاع الطب البيطرى بمحافظة الدقهلية باشراف الدكتور عبد المنعم المنجى مدير مديرية الطب البيطرى بتنفيذ حملة مكبرة للتطهير والتعقيم لمبنى ديوان عام محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة، وذلك بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للعاملين به وحرصا على المواطنين المترددين علية لقضاء مصالحهم ومطالبهم خاصه بعد انقضاء اجازة عيد الفطر المبارك.

وتم تطهير وتعقيم جميع المكاتب الإدارية وكل الطرقات المؤدية إليها والسلالم المؤدية لادوار مبنى الديوان العام ودورات المياه والمركز التكنولوجي للخدمات الجماهرية وكافة المداخل والمخارج للمبنى والفناء المحيط به.

من جانبه، أكد المحافظ الدكتور أيمن مختار، استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت والمصالح ومواقف السيارات والشوارع والميادين بجميع مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة لمواجهة فيروس كورونا حرصا على صحة وحياة المواطنين..مشددا على ضرورة استغلال أيام العطلات والإجازات الرسمية فى تكثيف أعمال التطهير وأيضا أعمال النظافة ورفع القمامة من الشوارع والميادين.

وأشار المحافظ إلى أن هدف الحكومة بكافة أجهزتها حماية مصالح المجتمع وصحة وسلامة المواطنين على رأس الأولويات، وذلك بالحد من التجمعات للأفراد والمواطنين فى الشارع .. مؤكدا أن هناك متابعة على مدار الساعة من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية والأمنية والتعامل الفوري مع أية طوارئ.