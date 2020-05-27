 إصابة 3 أمريكيين و5 من قوات سوريا الديمقراطية في هجوم نفذه مجهولون بريف دير الزور - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 3 أمريكيين و5 من قوات سوريا الديمقراطية في هجوم نفذه مجهولون بريف دير الزور

دمشق - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 27 مايو 2020 - 12:23 ص | آخر تحديث : الأربعاء 27 مايو 2020 - 12:23 ص

أصيب 3 من القوات الأمريكية و5 من قوات سوريا الديمقراطية في هجوم نفذه مجهولون بالرشاشات والقذائف على رتل من آلياتهم قرب مفرق قرية رويشد بريف دير الزور، وفقا لما ذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وكانت وكالة الأنباء السورية أفادت في وقت سابق اليوم بأن القوات الأمريكية ادخلت رتل آليات محملا بمعدات ومواد لوجستية لدعم قواعدها بريف اليعربية شمال شرق الحسكة مواصلة انتهاكها القوانين والمبادئ الدولية.

وأشارت إلى أن رتلا يضم شاحنة دخلت من الأراضي العراقية إلى الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي تحمل حاويات ومدرعات إضافة لثلاثة أبراج خاصة بالاتصالات.

وفي قرية السويدية شمال شرق المحافظة، لفتت إلى دخول 6 مدرعات تابعة للقوات الأمريكية من قرية المحمودية في العراق الواقعة جنوب معبر الوليد غير الشرعي واتجهت إلى حقول كرتشوك النفطية السورية.


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