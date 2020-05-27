رئيس الحكومة اللبنانية: الجيش هو صمام الأمان الذي يحمي استقرار البلاد

أكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أن الجيش يمثل صمام الأمان الذي يحمي استقرار لبنان، مُثنيا على الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة لحماية الاستقرار في منطقة الجنوب وسكانها.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها "دياب" ترافقه وزيرة الدفاع زينة عكر وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، إلى مقر قطاع جنوب الليطاني حيث تفقد وحدات الجيش اللبناني في مدينة صور (جنوبي لبنان) أعقبها زيارته إلى مقر قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) بمنطقة الناقورة الجنوبية.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية إن الجيش يمثل الشرعية ويعمل على حماية الأمن والاستقرار، ويمثل هيبة الدولة اللبنانية.

من ناحية أخرى، دعا دياب المجتمع الدولي إلى فرض التزام قرار مجلس الأمن 1701 (الصادر عقب العدوان الإسرائيلي عام 2006) على إسرائيل كونها تقوم بانتهاك السيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، وتهدد لبنان وتتوعده وتجاهر أمام العالم بممارساتها العدائية.

وأكد أن بلاده تحترم الشرعية الدولية وتتمسك بمرجعية الأمم المتحدة ودور قواتها في لبنان، موضحا أن وجود قوات اليونيفيل ليس بإرادة دولية فقط وإنما برغبة لبنانية.

وأضاف: "نحن متمسكون بتطبيق القرار 1701 وأتوجه بنداء إلى العالم ليفرض على إسرائيل تطبيق القرار والانسحاب من الأراضي والمياه اللبنانية المحتلة، لأن استمرار الاحتلال يمنع تثبيت الاستقرار".

وأكد تمسك لبنان بدور قوات اليونيفيل مشددا على أن الحاجة إليها لا تزال ضرورية وملحة في ظل محاولات إسرائيل المتواصلة لزعزعة الاستقرار جنوبي لبنان، داعيا في هذا الصدد إلى استمرار التنسيق والتعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني بما يسهل من مهمة القوات الدولية ويعزز الثقة مع أبناء الجنوب اللبناني.

وأعرب دياب عن امتنان لبنان للدول التي تساهم في عديد قوات اليونيفيل .. مشيرًا إلى أنها تجسد التزامها بقيم السلام التي كرسها ميثاق الأمم المتحدة.

من جانبه، قال قائد قوات اليونيفيل الجنرال ستيفانو دل كول، إن التعاون المستمر من قبل لبنان على مستوى الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية مع القوات الدولية، ساهم في الحفاظ على الهدوء والاستقرار في منطقة الجنوب اللبناني نحو 14 عاما.

وأضاف: "علينا معا أن نبني على هذه الفترة الطويلة من الاستقرار غير المسبوق حتى نتمكن من تنفيذ مهمتنا بشكل فعال دون عقبات"، مؤكدا تطلعه للعمل مع الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني لتنفيذ القرار 1701 بشكل كامل ومعالجة أي قضايا عالقة.

وأثنى الجنرال دل كول على تعامل القيادة اللبنانية مع أزمة وباء كورونا في لبنان .. مشيرا إلى أنها كانت قوية وحاسمة، ولافتا إلى أن قوات اليونيفيل تساعد بدورها وتدعم المجتمعات المحلية جنوبي لبنان في جهودها لاحتواء انتشار الوباء منذ بداية تفشي الجائحة.