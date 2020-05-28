منتزه ثان الإسكندرية: حملة أمنية مكبرة لمجابهة مافيا البناء المخالف خلال ساعات الحظر

قال رئيس حي منتزه ثان بالإسكندرية الدكتور ياسر الجندي، إنه تم شن حملة أمنية مكبرة تحت قيادة اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع حي ثان المنتز خلال ساعات الحظر مساء الأربعاء بوجود لجنة الإزالة وممثلي الإدارات المعنية بالحي والجهات الأمنية.

و تم خلال الحملة تنفيذ قرارات الإزالة أرقام 105 , 106 , 128 , 311 , 312 لسنة 2019 ، والقرارات 122 , 187 , 188 لسنة 2020 ، الصادرة في حق العقار الكائن رابع عقار بعد التكية بشارع العشري من شارع مصطفى كامل الرحامنة والمكوَّن من طابق أرضي وستة طوابق علوية والتي تقضي بتكسير وإزالة الطوابق من الأول حتى السادس علوي، وإزالة الطابق الأرضي حتى سطح الأرض، تم تحرير الإجراءات القانونية الخاصة بالعقار ، ولازالت المتابعة جارية والحملات مستمرة لمجابهة مخالفات البناء بالمنتزه ثان ولاستعادة هيبة الدولة وردع المخالفين لعدم تكرار المخالفات.

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتضافر جهود مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لشن حملات إزالة واسعة على العقارات المخالفة بأحياء الإسكندرية تنفيذا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية ولتوجيهات الحكومة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة وضبط المتعدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية على الفور.