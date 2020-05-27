ارتفاع حصيلة إصابات كورونا سوريا إلى 121 حالة

أعلنت وزارة الصحة السورية أن حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في البلاد حتى اليوم الأربعاء، وصلت إلى 121 إصابة شفيت منها 43 إصابة وتوفيت 4 حالات، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".