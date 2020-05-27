 ارتفاع حصيلة إصابات كورونا سوريا إلى 121 حالة - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة إصابات كورونا سوريا إلى 121 حالة

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 27 مايو 2020 - 7:50 م | آخر تحديث : الأربعاء 27 مايو 2020 - 7:50 م

أعلنت وزارة الصحة السورية أن حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في البلاد حتى اليوم الأربعاء، وصلت إلى 121 إصابة شفيت منها 43 إصابة وتوفيت 4 حالات، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".

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