فصل عناصر من الأمن في موريتانيا اعتدوا على مخالفين لحظر التجوال

أعلن التجمع العام لأمن الطرق وهو فصيل من قوات الأمن الموريتانية معني بأمن الطرق فصل ثلاثة من عناصره نهائيا من الخدمة بسبب الاعتداء ضربا على مواطنين خالفوا حظر التجوال في آخر أيام العيد.

وأوضح بيان صادر عن اللواء مختار ولد بله المدير العام لتجمع أمن الطرق مساء أمس الثلاثاء إن التجمع "شكل لجنة تحقيق أوقفت المعنيين ( عناصر الأمن الثلاثة) واتخذت في حقهم الإجراءات القانونية الرادعة والمتمثلة في الفصل من الخدمة والإحالة للعدالة". حسب ما جاء في البيان التي تسملت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه.

واعتذر مدير التجمع العام لأمن الطرق للمواطنين الذين ظهروا في فيديو تضمن "اعتداءات جسدية ومعنوية"، مؤكدا أن "الجرم" غير عرضي وأن عناصر أمن الطرق قد خططوا له"، وفق نص البيان.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أمس فيديو يظهر اعتداء عناصر من التجمع العام لأمن الطرق على مواطنين تم توقيفهم في أوقات حظر التجوال وانتقد النشطاء على نطاق واسع المعاملة السيئة واللا إنسانية للمواطنين وإهانتهم.

وعبر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أحمد سالم ولد بوحبيني عن ارتياحه لتعامل جهاز أمن الطرق مع انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبها عناصره بحق المواطنين.