الصحة تكشف خريطة المستشفيات التي يتم تفعيل تقديم الخدمة الطبية بها لمصابي فيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة عن المستشفيات التي خصصتها لمرضى كورونا وعددها 320 على مستوى الجمهورية.

قال الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إنه تم تفعيل 20 مستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن آخر معلومات وصلت إلى وزارة الصحة تؤكد وجود 600 سرير خالى، و300 سرير عناية مركزة.

وأضاف رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة ، أن هناك 320 مستشفى يدخلون الخدمة تباعا خلال هذه الأيام لاستقبال المرضى حيث يقومون بالفحص والتشخيص وإجراء جميع الفحوصات ومعالجة الحالات المتوسطة .

وفيما يلي خريطة المستشفيات