الحكومة البريطانية لا تسعى لتمديد فترة الخروج من الاتحاد الأوروبي

صرح ديفيد فورست كبير مفاوضي بريطانيا مع بروكسل اليوم الأربعاء بأن الحكومة البريطانية ليست مستعدة لتمديد فترة الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد نهاية العام.

وقال فروست أمام لجنة برلمانية:"إن سياسة الحكومة الراسخة [هي] أننا لن نمدد الفترة الانتقالية، وإذا طلب منا ذلك، فلن نوافق عليها".

وخرجت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير الماضي، وتصر حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون على ضرورة استكمال المفاوضات حول مجموعة واسعة من القضايا الحساسة من التعاون الأمني ​​إلى مصايد الأسماك بحلول الموعد النهائي الرسمي في 31 ديسمبر المقبل.

وجاءت تعليقات فروست أمام لجنة مجلس العموم حول العلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي قال نظيره في الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، إن بروكسل "منفتحة" على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة عامين.

وجاءت تصريحات بارنييه في رسالة موجهة إلى القادة البرلمانيين للعديد من أحزاب المعارضة في البرلمان البريطاني.

كتب قادة هذه الأحزاب إلى بارنييه في 15 مايو مطالبين بالتمديد لمدة عامين بسبب الجمود الحالي.