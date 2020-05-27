بوينج تفصل أكثر من6700 عامل إضافي بعد موافقة آلاف العمال على ترك العمل

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أعلنت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج اعتزامها فصل 6770 عاملا في الولايات المتحدة، وذلك بعد موافقة آلاف العمال بالفعل على ترك العمل اختياريا خلال الأسابيع الاخيرة.

يذكر أن بوينج تواجه أزمة مزدوجة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي أدت إلى انهيار صناعة الطيران والنقل الجوي في العالم، إلى جانب التداعيات المستمرة لأزمة وقف استخدام طائراتها طراز بوينج 737 ماكس بعد تحطم طائرتين من هذا الظراز ومقتل 346 شخصا في إثيوبيا وإندونيسيا.

وقال ديف كالهون الرئيس التنفيذي للشركة في رسالة للموظفين عبر البريد الإلكتروني "وصلنا إلى اللحظة المؤسفة التي نضطر فيها إلى بدء عملية تسريح قسري" للعمال.

وكان انهيار نشاط النقل الجوي قد أضر بشركات الطيران وهي العميل الرئيسي لشركة بوينج.

كانت بوينج قد أعلنت في أبريل الماضي اعتزامها خفض قوة عملها بنسبة 10 في المئة.

وتراجع سعر سهم بوينج خلال تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 3ر0 في المئة.