وزيرة الدفاع الألمانية تشكل لجنة للتحقيق في تزايد حالات التطرف اليميني بين القوات الخاصة

كلفت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب-كارنباور، بتشكيل لجنة عمل للوقوف على أسباب تزايد حالات التطرف اليميني بين صفوف القوات الخاصة في الجيش.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د..ب.أ) من مصادر مطلعة اليوم الأربعاء أن الوزيرة كلفت بإجراء "تحليل هيكلي" للقوات الخاصة وتقديم استنتاجات عن كيفية مكافحة الاتجاهات اليمينية المتطرفة بصورة أفضل داخل هذه القوات. ومن المقرر أن تُرفع النتائج إلى البرلمان. وسيشارك في هذه المهمة أيضا المفوضة الألمانية الجديدة لشؤون الجيش، إيفا هوجل.

وأدان قائد القوات الألمانية الخاصة، ماركوس كرايتماير، وجود توجهات يمينية في القوات الخاصة العسكرية.

وذكر كرايتماير في خطاب لجنوده أطلعت عليه (د.ب.أ) أمس الثلاثاء: "لا أبالغ عندما أقول إن قواتنا تمر حاليا بأصعب مرحلة في تاريخها".

وذكر القائد في الرسالة التي بعثها قبل أسبوع: "في وسط مجتمعنا كان ولا يزال هناك أفراد يمكن حسابهم بوضوح على ما يسمى بالطيف اليميني... سواء بسبب افتقارهم للولاء الدستوري أو قربهم من حركة مواطني الرايخ أو فكرهم اليميني المتطرف ودعمهم للأيديولوجيات اليمينية المتطرفة، فإنهم جميعا ألحقوا ضررا بالغا بسمعة القوات الخاصة والجيش الألماني ككل".

ووصف كرايتماير الاكتشاف الأخير لمخبأ أسلحة لدى جندي في القوات الخاصة بشمال ولاية سكسونيا شرقي البلاد بأنه "ذروة صادمة"، معلنا أنه لا تسامح مطلقا مع مثل هذه الأمور، مؤكدا في الوقت نفسه الالتزام بمبادئ دولة القانون عند التعامل مع كل حالة على حدة.