أعلنت مديرة منظمة الصحة في البلدان الأمريكية كاريسا إتيان، أمس الثلاثاء أنه بتسجيلها 4ر2 مليون إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 143 ألف حالة وفاة، باتت منطقة الأمريكيتين بؤرة جديدة للوباء.

وأعربت عن قلق المنظمة بشكل خاص حيال معدلات الإصابة المرتفعة بالفيروس في البرازيل، حيث ينتقد الرئيس جايير بولسونارو إجراءات الإغلاق، وكذلك في بيرو وتشيلي.

وقالت إتيان في تصريحات إعلامية، نقلت منظمة الصحة في البلدان الأمريكية مقتطفات منها على موقعها الإلكتروني، إنه بالنسبة لمعظم الدول الأمريكية "ليس الآن الوقت المناسب لتخفيف القيود أو تقليل الإجراءات الوقائية".

وأشارت إلى أن أصحاب أمراض السكري والقلب والأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي، وهي المسؤولة عن 81% من إجمالي الوفيات في الأمريكيتين قبل ظهور فيروس كورونا، أكثر عرضة للخطر الآن.