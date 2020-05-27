معهد بحثي: عدد عناصر حفظ السلام الدولية انخفض في 2019

ذكر معهد بحثي مقره السويد، اليوم الأربعاء، أن عدد الأفراد الذين تم نشرهم في عمليات حفظ سلام دولية حول العالم، تراجع في 2019 للعام الرابع على التوالي.

وأفاد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام بأن نحو 138 ألف جندي وشرطي وفرد مدني تم نشرهم بنهاية العام الماضي، بتراجع نسبته 8ر4% مقارنة بعام 2018.

وخلال العام الماضي، تم تنفيذ 61 عملية سلام متعددة الأطراف في جميع أنحاء العالم، بزيادة عملية واحدة عن عام 2018. ومن بين تلك العمليات، هناك 22 عملية قادتها الأمم المتحدة و33 من جانب منظمات وتحالفات إقليمية وست ترتيبات بين دول مفردة.

وكان أكثر من ثلثي جميع الأفراد متمركزين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، بالرغم من انخفاض بنسبة 6% تقريبا مقارنة بالعام السابق.

وكان أبرز عمليات السلام متعددة الأطراف الأخرى في 2019 هي بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وبعثة الدعم الحاسم في أفغانستان.

وتم إطلاق ثلاث عمليات متعددة الأطراف في 2019، من بينها بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة على إدارة الحدود الليبية، إلى جانب عمليتي أخريين في اليمن وهايتي.

وكانت إثيوبيا هي أكبر دولة مساهمة بقوات في العالم تلتها الولايات المتحدة وأوغندا، بينما كانت السنغال ورواندا ومصر أبرز المساهمين بعناصر من الشرطة.