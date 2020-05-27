 الإمارات تعلن تسجيل 883 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة شخصين - بوابة الشروق
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الإمارات تعلن تسجيل 883 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة شخصين

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 27 مايو 2020 - 8:40 م | آخر تحديث : الأربعاء 27 مايو 2020 - 8:40 م

أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل 883 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19) اليوم الأربعاء، وبذلك بعد إجراء 27,540 فحصا، ليصل إجمالي الحالات المصابة في البلاد إلى 31,969 حالة إصابة وهذا العدد يشمل جميع الحالات التي تتلقى العلاج وكذلك الحالات التي تماثلت للشفاء والوفيات.

وذكرت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات عدد حالات الشفاء في الإمارات ارتفع إلى 16,371 حالة بعد تسجيل 389 حالة شفاء جديدة لمصابين بالفيروس.

وأضافت أنه تم تسجيل وفاة شخصين من المصابين ليصل عدد الوفيات المسجلة في الإمارات إلى 255 حالة.

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