 أمريكا: جون راتكليف يؤدي اليمين الدستورية مديرا جديدا للاستخبارات الوطنية - بوابة الشروق
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أمريكا: جون راتكليف يؤدي اليمين الدستورية مديرا جديدا للاستخبارات الوطنية

جون راتكليف
جون راتكليف
واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 27 مايو 2020 - 12:39 ص | آخر تحديث : الأربعاء 27 مايو 2020 - 12:39 ص

أدى جون راتكليف، النائب السابق من الحزب الجمهوري اليمين الدستورية أمس الثلاثاء، مديرا جديدا لجهاز الاستخبارات الوطنية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أفاد الجهاز على موقعه الإلكتروني.

وأكد مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون تعيين راتكليف في المنصب الأسبوع الماضي، في تصويت حزبي وسط معارضة من الديمقراطيين.

وكان ترامب قد حاول تعيين المشرع المنحدر من ولاية تكساس في هذا المنصب في العام الماضي، إلا أن راتكليف انسحب من الترشح بسبب مخاوف بشأن مؤهلاته واتهامات بأنه بالغ في سيرته الذاتية.

وكان ريتشارد جرينيل، سفير أمريكا لدى ألمانيا وأحد أشد الموالين لترامب، قد شغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات الوطني بالوكالة، منذ تنحي دان كوتس الصيف الماضي بعد خلافه مع الرئيس.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه ليس من المتوقع أن يعود جرينيل إلى منصبه كسفير لدى برلين.


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