البيت الأبيض يرجح عقد قمة مجموعة السبع في أواخر يونيو في واشنطن

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكيناني اليوم الثلاثاء في إيجاز صحفي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في عقد قمة مجموعة الدول السبع الكبرى مع إنهاء الإغلاق الوطنى في أمريكا.

ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء أمس، عن ماكيناني قولها "سوف نحمي قادة العالم الذين سيأتون إلى هناك، كما نحمى العاملين هنا في البيت الأبيض"، مضيفة أن الهدف هو عقد القمة في البيت الأبيض وليس في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ماريلاند.

وقد تم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في البيت الأبيض، وكانت كاتي ميلر، المتحدثة باسم نائب الرئيس مايك بنس، أبرز المسؤولين الذين تأكدت إصابتهم.

ومع تفشي الفيروس في بداية العام، قال البيت الأبيض إنه سيتم عقد قمة مجموعة السبع عبر الإنترنت.

ومع ذلك، غير ترامب رأيه مؤخرا للدفع باتجاه تشجيع إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي ويبدو عازما على عقد القمة في وجود قادة الدول بشكل شخصي.