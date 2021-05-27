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قررت الحكومة الكورية الجنوبية تقديم 1.5 مليون دولار كمساعدات إنسانية طارئة إلى فلسطين، لمساعدتها على معالجة الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون من جراء النزاع المسلح الأخير بين إسرائيل وحركة حماس.

جاء ذلك خلال بيان لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن الحكومة تخطط لتقديم مليون دولار لدعم أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، و500 ألف دولار لصندوق قُطري مشترك يديره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا".

وأضح أن الحكومة الكورية ستواصل العمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي للمساعدة في تحسين الوضع الإنساني في فلسطين.