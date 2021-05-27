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محامي الإسماعيلي ينفي خصم أي نقاط من الفريق

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 27 مايو 2021 - 12:14 ص | آخر تحديث: الخميس 27 مايو 2021 - 12:14 ص

صرح نصر عزام المحامي الدولي ومحامي النادي الإسماعيلي، في قضيه نجوم المستقبل أن خصم ثلاث نقاط من رصيد النادي والموقعة من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري ليست نهائية.

وأكد محامي الدراويش ان الإسماعيلي تقدم باستئناف ضد القرار في المحكمه الدوليه الرياضيه ولم يبت فيه حتى الآن، كما أن لوائح الاتحاد الدولي والمصري تنص علي عدم اعتبار الخصم نهائيًا الا باستنفاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأتم عزام حديثه أنه لا يتم الخصم الا بانتهاء المسابقه اسوة بما تم من حالات مماثله في الدوري المصري و التي لم لم يتم خصم نقاط بها الا مع انتهاء المسابقة.


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