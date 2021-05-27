ملحن لبناني يصل إلى بيروت قادما من السعودية بعد 50 يوما على توقيفه

وصل الملحّن اللبناني سمير صفير إلى مطار بيروت اليوم الخميس قادماً من السعودية، بعد مرور 50 يوما على توقيفه على خلفية مواقف سياسية سابقة.

وقال الملحن صفير بعد وصوله إلى المطار في تصريح له لقناة " الجديد" المحلية :"لقد سجنت 50 يوما في غرفة إنفرادي وحقق معي أربعة محققين وكانوا يسألوني عن السياسة، وعما إذا كان لي علاقة بالجناح العسكري لحزب الله وأجبت كلا بل أنا مع الجيش وضد الأحزاب الطائفية كما سئلت عن علاقتي بالرئيس ميشال عون".

وتابع " أشكر الدولة السعودية على توقيفي لأنها ردتني إلى وعيي"، مضيفاً :" ما حصل معي جعلني أراجع طريقتي السابقة وشعرت أني كنت على خطأ ".

وأضاف: "اعترف أني كنت مخطئاً في طريقة مقاربتي للأمور ، لست على خطأ في آرائي بل بأسلوب تفسير آرائي والدفاع عنها".

وأعلن أنه يحترم كل بلد ينتقل إليها ويحترم قوانينها، مشيرا إلى أنه لم يتحدث أبداً عن المملكة ويبدو أنهم تابعوا أمرا قديماً قبل عام 2013 في أحد البرامج الفكاهية، وربما يوجد من أرسل تقارير بحقه من لبنان.

يذكر أن الملحن صفير كان يُقيم في الرياض بشكل دائم منذ نحو تسعة أشهر.