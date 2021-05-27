وفاة الكاتب الأمريكي إريك كارل عن عمر ناهز 91 عاما

توفي إريك كارل، الذي حقق كتابه للأطفال "اليرقة الجائعة جدا" نجاحا عالميا، عن عمر ناهز 91 عاما.

وتوفي كارل يوم الأحد، حسبما أعلنت عائلته على موقعه الإلكتروني يوم الأربعاء.

وقال رولف، نجل الكاتب الأمريكي لصحيفة نيويورك تايمز إن كارل توفي بسبب فشل كلوي.

ولد كارل عام 1929 في ولاية نيويورك الأمريكية. وكان ابن مهاجرين من ألمانيا أعاداه إلى ألمانيا عام 1935.

وفي بداية الخمسينيات، عاد كارل إلى الولايات المتحدة، وأصبحت الذكريات المؤلمة من طفولته في ألمانيا النازية الدافع لعمله كمؤلف للأطفال.

ونشر أكثر من 100 كتاب ترجمت إلى حوالي 70 لغة.

وحقق كارل شهرة عالمية في نهاية الستينيات من القرن العشرين بكتاب "اليرقة الجائعة جدا"، وهي قصة يرقة تفقس من بيضة، وتأكل كل ما تصادفه في طريقها عبر جميع أنواع الطعام المختلفة ثم تصبح سمينة قبل أن تتحول إلى فراشة.