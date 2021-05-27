نائب بإفريقية الشيوخ زيارة الرئيس لجيبوتي تساهم في زيادة الاستثمارات المصرية

أشاد النائب محمد الرشيدي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جيبوتي اليوم الخميس، لعقد لقاء قمة مع الرئيس إسماعيل عمر جيلة، مضيفا أنها تعد زيارة تاريخية والأولى من نوعها.



وأكد الرشيدي، في بيان له اليوم ، على أهمية موقع دولة جيبوتي على البحر الأحمر مما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين البلدين ، خاصة على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي، مشيرا إلي أن الرئيس السيسي حريص على توطيد العلاقات مع كافة الدول الإفريقية منذ تولي حكم البلاد.



وأشار عضو مجلس الشيوخ إلي أن الزيارة ستساهم أيضا في زيادة الاستثمارات المصرية في جيبوتي، وإتاحة المجال أمام الشركات المصرية للمساهمة في مشروعات البنية التحتية، وتيسير نفاذ المزيد من الصادرات المصرية إلى السوق الجيبوتية، بجانب النقل وربط الموانئ، ومجال الصحة.



وذكر عضو لجنة العلاقات الإفريقية بالشيوخ، أن التباحث وتبادل الرؤى حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة آخر مستجدات سد النهضة، هام للغاية نظرًا لأن الاتفاق العادل والملزم للدول الثلاثة سيحافظ على الاستقرار الإقليمي.