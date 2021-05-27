أكد الدكتور أيمن حمزة الناطق باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة عملت على هيكلة الأسعار بمعنى أن الزيادة التي ستطبق مطلع يوليو المقبل لن تطال كل الشرائح، كما أنها لن تطبق على كل المستهلكين.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير على شاشة "المحور"، مساء الخميس، إن الوزير الدكتور محمد شاكر أعلن في وقت سابق أسعار الشرائح حتى العام المالي 2024 / 2025، موضحًا أن شرائح القطاع الصناعي والاستخدامات التجارية ستظل ثابتة.

وأضاف أن الشرائح المنزلية التي تتخطى 1000 كيلو وات لن تحدث لها زيادة في الأسعار، مشيرًا إلى أن الدولة اتجهت نحو تقليل قيمة الدعم من خلال أكثر من طريقة، لافتًا إلى أن الوزارة أقرت برنامج القراءة الموحد من أجل توثيق صحة الفاتورة ولا توجد بها أي تقديرات جزافية، وحال حدوث ذلك يتم تقديم شكاوى على الفور.

وأوضح "المتحدث" أن الوزارة توسعت في استخدام العدادات مسبوقة الدفع التي تساعد المواطن على متابعة استهلاكه وبالتالي تمكينه من التحكم فيه، مشيرًا إلى أن المواطن عليه متابعة استهلاكه حتى لا يفاجئ في نهاية الشهر بتخطيه ميزانية معينة أو كمية استهلاك معينة.

وأشار حمزة إلى أن العداد مسبوق الدفع مزود بهذه الخاصية، حيث يمكن المواطن من متابعة الاستهلاك وأي شريحة وصلها طبقًا لقدر الاستهلاك بالإضافة إلى تحديد قيمة التكلفة التي تم دفعها بالشحن المسبق، منوهًا بأن هذا الأمر يفيد المواطن في التحكم في دفع القيمة التي يدفعها طبقًا لما يستهلكه.

وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت في وقت سابق، أنه سيتم رفع أسعار شرائح الكهرباء حتى العام المالي 2024 / 2025، حيث يتم رفع الدعم نهائيا، وقالت إن رفع الدعم كان مخططًا له أن يكون فى العام المالي 2021 / 2022، ولكن نظرا للظروف الاقتصادية التي مر بها العالم بسبب فيروس كورونا وتخفيفا على المواطنين تم مد خطة رفع الدعم.