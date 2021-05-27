جامعة مطروح: انتهاء الكليات من جميع الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

قال الدكتور مصطفي النجار رئيس جامعة مطروح، إن الكليات أنهت كافة استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسى الثاني، مؤكدًا ضرورة استمرار أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات قبل وبعد أداء الامتحانات، حفاظًا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين.

ووجه الدكتور النجار، العمداء بضرورة التزام الملاحظين والطلاب والعمال بارتداء الكمامات الطبية، بالإضافة إلى قياس الحرارة، وتحقيق التباعد الاجتماعي داخل اللجان، وتوقيع الطالب على كشف حضور الامتحان بقلمه الخاص لعدم استخدام أدوات كتابية مستعملة، وتوفير منافذ تهوية داخل اللجان، متمنيًا أن تزول الجائحة، ويحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.

جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة ال٣٨ لمجلس جامعة مطروح، لوضع القواعد التفصيلية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.