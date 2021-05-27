روى الكاتب مفيد فوزي كواليس وصفه بـ"النادر" كان قد أجراه مع المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

وقال خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" على شاشة "النهار"، مساء الأربعاء: "أجرينا الحوار في مكتب المشير طنطاوي، واستأذنت باصطحاب لفة صغيرة معي وفتحتها أمام المشير، فاندهش منها".

وأضاف: "كنت قد أبلغت رجال الأمن المحيطين أن اللفة بها كتب، لكن المشير لم يتصور إنني أحضرت له دواوين الشاعر أبو الطيب المتبني، الذي كان منهجه يقوم على الفلسفة والحكمة والإبداع اللغوي بشكل غير طبيعي".

وأشار إلى أن المتنبي كان يرى أن الشعر لا يكفي ولابد من تمكين العمل بمعنى أن كونه شاعرًا فهذا لا يعني أنه قدم رسالته، لكن الأهم هو تأثير الشعر لا سيما أنه كانت لديه شهوة الإصلاح وكان يريد أن يتم تمكينه حتى لا يقتصر دوره على كلمة ينطق بها.

وأوضح فوزي أنه اختار هذه الهدية للمشير طنطاوي نظرًا لحبه الشديد للمتنبي، كاشفًا أنه حصل على هذه المعلومة من اللواء سمير فرج وهو صديق شخصي لهما، وفق تعبيره.

وأكمل: "مدير المخابرات كان حاضرًا أثناء المونتاج وأبدى اعتراضه على لقطة وجود الكتب التي أهديتها للمشير، لكني أوضحت له أنني أخاطب ثلاثة وهي الوحدة العسكرية التي أقول لها إن المشير لديه الذوق الأدبي الرفيع، وأخاطب المثقفين الذين يدركون أن وزير دفاع مصر مؤمن بشاعر له الحكمة والعقل والرصانة، وأخاطب البسطاء في الشارع الذين يدركون تمامًا أن وزير الدفاع ليس مجرد رجل عسكري لكنه يلم أيضًا بالشعر".

وأفاد فوزي بأن دوافعه أقنعت مدير المخابرات في نهاية المطاف بعرض ما وصفها بـ"لقطة الكتب"، موضحًا أن الحوار كان له مرود مميز للغاية بعدما عرف الجميع أن المشير طنطاوي مُتذوِّق جيد للشعر.

