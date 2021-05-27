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مستشار المفتي: يأثم الرجل عند تعنيف المرأة في العلاقة الزوجية

تعبيرية
تعبيرية
ندى محمود
نشر في: الخميس 27 مايو 2021 - 4:29 ص | آخر تحديث: الخميس 27 مايو 2021 - 4:30 ص

قال مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية، إن القبول من قبل الزوجين شرط أساسي لصحة الزواج حتى تدوم العلاقة بينهما.
وأضاف «عاشور»، خلال حواره ببرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تن»، مساء أمس الأربعاء، أن العلاقة الزوجية لا يمكن انتزاعها حتى وإن كانت حق للزوج أو الزوجة، ولكن لها إجراءات كثيرة، أولها معرفة سبب امتناع الزوجة عن الزوج، والعكس صحيح.
وأوضح المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن أول سبب قد يكون لدى المرأة التي تمنع نفسها عن زوجها، هو إكراهها على الزواج منه، والثاني سوء حالتها النفسية، والثالث إرهاقها من العمل في البيت أو خارجه.. إلخ.
وتابع: «إن الزوج يأثم شرعا عند أخذ حقه الزوجي بالعنف، دون رفق أو لين، فيجب تهيئة الجو وإراحة الزوجة قبل مباشرتها، دون اللجوء إلى العنف الزوجي».
وأشار إلى أن رغبة الزوجين غير منضبطة وليس لها مقياس، ولذلك ليس لها حكم شرعي ثابت، ولكن غير موجود في أي شرع ديني، أن يؤخذ الحق الزوجي بالقوة، خاصة وأن المرأة أصلها الرقة.
واختتم: «إنه على الزوجين ألا يمتنعا عن العلاقة الزوجية، مادام ليس هناك عذر حقيقي حتى لا يأثما شرعا، وحتى يقام الزواج الشرعي الصحيح».

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