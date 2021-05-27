التجارة الداخلية: زيادة عدد معاملات السجل التجاري على مستوى الجمهورية

قال ‫الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن جهاز تنمية التجارة الداخلية، نجح خلال الفترة الماضية في تطوير الخدمات المقدمة من خلال مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية ما أدى الى زيادة عدد المعاملات الخاصة بخدمات السجل التجاري وكذلك تسجيل العلامات التجارية.

وأضاف في تصريحات له على هامش افتتاح أول مكتب نموذجي مميز على مستوى الجمهورية ببورسعيد يقدم جميع خدمات وزارة التموين، أن عدد المعاملات السجل التجاري بلغ حاليا 2.1 مليون معاملة سنويا بعدما كانت لا تتعدى 1.2 مليون معاملة عام 2017، كما بلغت عدد معاملات تسجيل العلامات التجارية نحو 10 آلاف معاملة سنويا بعدما كانت 4 آلاف و 364 معاملة عام 2017، نتيجة تطوير منظومة العمل وميكنة الخدمات بهدف التيسير على العملاء، والربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، في إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي .