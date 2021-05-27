أكد اللواء نصر سالم أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية المناورات العسكرية بين مصر والسودان هي رسالة واضحة لإثيوبيا من خلال أحد المبادئ الحاكمة للقتال وهو "إذا أردت أن تمنع الحرب فاستعد لها".

وقال في تصريحات لفضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء الأربعاء، إن مصر تنتهج استراتيجية ردع تقوم على منع كل تهديد لمصالحها الحيوية أو عدوان على أمنها القومي، موضحًا أن يجب توجيه رسالة للطرف الآخر بالقدرة على حماية المصالح إذا تعرضت لأي تهديد.

وأضاف: "التدريبات المشتركة تظهر شكل الاستعداد بأن لدينا القدرة على حماية مصالحها ولا داع لأنْ يهددها أحد".

وبحسب الخبير الاستراتيجي، فهناك رسالة توجهها المناورات المشتركة إلى المجتمع الدولي من أجل تحمل مسؤولياته ومنع العدوان على مصالح الدول ومقدرات مواطنيها.

وأشار سالم إلى أن المناورات العسكرية تبعث برسالة طمأنة إلى الشعب، مفادها القدرة على حماية الأمن القومي والدفاع عن المصالح الحيوية.

وانطلق يوم الأربعاء، المشروع التدريبي "حماة النيل"، بين مصر والسودان، الذي تُشارك فيه عناصر من القوات البرية والجوية والدفاع الجوي.

ويستمر التدريب حتى 31 مايو الجاري، بمنطقة أم سيالة، ويحتوي على عدد من التمارين والعمليات التعبوية والتعرضية والنوعية.

