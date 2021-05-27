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رئيس الوزراء الأردني: حريصون على تعزيز العلاقات مع مصر بجميع المجالات

رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة
أ ش أ
نشر في: الخميس 27 مايو 2021 - 5:52 م | آخر تحديث: الخميس 27 مايو 2021 - 5:52 م

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، خلال لقائه، اليوم الخميس، مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا ، عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين وتميزها في المجالات كافة وعلى جميع المستويات، لافتا إلى أن العلاقات الأردنية المصرية تشكل نموذجا في علاقات التعاون المشترك.

وشدد رئيس الوزراء الأردني، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، على توفر الإرادة السياسية للارتقاء بالعلاقات والشراكة بين البلدين، معربا عن تقدير بلاده للتعاون الذي تبديه مصر مع الأردن في مجالات الطاقة والذي يأتي تجسيدا حقيقيا للعلاقات التي تربط البلدين والشعبين.

واستمع الخصاونة من وزيرة الطاقة والثروة والمعدنية الأردنية ووزير البترول والثروة المعدنية المصري إلى شرح حول المباحثات التي أجرياها في عمان أمس واليوم وتوجت بالتوقيع على ملحق لعقد توريد الغاز الطبيعي وملحق آخر لعقد تشغيل توسعات شبكة الغاز الطبيعي في الأردن.

ومن جهته، أكد المهندس طارق الملا، اهتمام مصر بتعزيز التعاون القائم مع الأردن في مجالات الطاقة خدمة لمصالح البلدين الشقيقين.

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