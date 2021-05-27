 ماينز يمدد عقد لياندرو باريرو حتى 2024 - بوابة الشروق
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ماينز يمدد عقد لياندرو باريرو حتى 2024

د ب أ
نشر في: الخميس 27 مايو 2021 - 1:57 م | آخر تحديث: الخميس 27 مايو 2021 - 1:57 م

أعلن نادي ماينز الألماني اليوم الخميس أن لياندرو باريرو لاعب وسط لوكسمبورج مدد عقده مع الفريق حتى 2024.

وكان العقد الأصلي لباريرو /21 عاما/ ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وشارك باريرو في 26 مباراة مع منتخب بلاده رغم سنه الصغير.


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