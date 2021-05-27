ماينز يمدد عقد لياندرو باريرو حتى 2024

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أعلن نادي ماينز الألماني اليوم الخميس أن لياندرو باريرو لاعب وسط لوكسمبورج مدد عقده مع الفريق حتى 2024.
وكان العقد الأصلي لباريرو /21 عاما/ ينتهي بنهاية الموسم المقبل.
وشارك باريرو في 26 مباراة مع منتخب بلاده رغم سنه الصغير.