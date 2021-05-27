قالت أميرة منير، ابنة أول مصابة بالفطر الأسود في مصر بالفيوم، إن والدتها أصيبت بفيروس كورونا منذ شهر ونصف تقريبا، وبعد شفائها، شعرت بألم في نصف وجهها الأيسر، ولم تكن على دراية بأنها أصيبت بمرض الفطر الأسود.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأربعاء، أن والدتها فقدت الإحساس بالجزء الأيسر في الأنف والعين اليسرى وتوقفت عن مضغ الطعام، بعد أسبوع من شفائها من كورونا.

وأكدت أنهم ذهبوا إلى الطبيب المختص، الذي شخص إصابة والدتها بالفطر الأسود، وأجريت عملية لإزالة الفطر الأسود من التجويف الأنفي، وتنظيف حول المنطقة، لكنها فقدت الرؤية بعينها اليسرى.

وتابعت: «إن الحقن التي تلقتها تسببت في انخفاض نسبة البوتاسيوم لديها، والتي على إثرها نقلت إلى المستشفى، ومن ثم عادت إلى المنزل، ولكنها حالية تعجز عن المضغ بسبب العملية والتنظيف».

وناشدت وزيرة الصحة التدخل لعلاج والدتها المصابة بالفطر الأسود، لأن الشريان الذي يوصل الرؤية للعين أثر عليه مرض الفطر الأسود، خاصة أن حالة والدتها لم تعد طبيعية.

