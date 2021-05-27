أحمد حلاوة: «الكيمياء الفنية» جمعتني بأحمد مكي في «الاختيار 2»

قال الفنان أحمد حلاوة، إنه كانت هناك كيمياء فنية كبيرة بينه وبين جميع النجوم في مسلسل «الاختيار2»، خاصة الفنان أحمد مكي، أثناء تأدية أدوارهم خلال شهر رمضان الماضي.

وأضاف «حلاوة»، خلال لقائه ببرنامج «من مصر»، عبر فضائية «سي بي سي»، مساء أمس الأربعاء، أن أغلب المشاهد التصويرية بينه وبين مكي، ارتجالية وليست كما هي متواجدة في نص السيناريو، والذي ساعد في ذلك ذكاء الأخير وخبرته الفنية الواسعة.

وأوضح الفنان أحمد حلاوة، أن النجم أحمد مكي، يقرأ الممثل الذي أمامه، فكان من السهل عليه العمل معه، خاصة وأنه خاض معه مسبقا، من خلال مسلسل الكبير أوي.

وأكد أن «مكي»، واعي لأنه دارس فن الإخراج، ولديه إمكانات فنية في التمثيل عالية، ويمكنه التنوع بين الشخصيات.

