تجديد حبس متهم بترويج شهادات جامعية ومستندات رسمية مزورة في الإسكندرية

قرر المستشار محمد بلبع، رئيس محكمة جنح العطارين في الإسكندرية، اليوم الخميس، تجديد حبس "عادل.أ"، 59 عامًا، بدون عمل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج المستندات والمحررات الرسمية، المنسوب صدورها للعديد من الجهات الخاصة والحكومية، على راغبي التعامل فيها، مقابل مبالغ مالية.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد قيام شخص بترويج المستندات الحكومية، ويتخذ من نطاق دائرتي قسمي شرطة "العطارين والمنشية"، مقرًا لممارسة نشاطه.

وجاء بتحريات المباحث، أن المتهم مقيم في منطقة الهانوفيل، التابعة لنطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة، غربي الإسكندرية، وسابق اتهامه في 4 قضايا، أخرهم القضية "تبديد" رقم 5169 لسنة 2021 جنح قسم شرطة مينا البصل، وحكم عليه فيها بالحبس غيابي لمدة عامًا، وتغريمه ماليًا 500 جنيه.

وبتقنين الإجراءات، وإعداد مأمورية لضبط المتهم، تم إلقاء القبض عليه أثناء تواجده في شارع، سيزوستريس مع أحمد عرابي، وبحوزته مظروف أبيض اللون، متكئًا على عكاز، كون ساقه مُدعم بطرف صناعي، وبسؤاله عن ما يحويه المظروف من أوراق، أقر بأنها مستندات مزورة.

وبفحصها، تبين أنها عبارة عن 3 تقارير طبية منسوب صدورها لقسم شئون المرضى بمستشفيات جامعة الإسكندرية، و4 شهادات منسوبة لوزارة التعليم العالي "المعهد الفني التجاري بدمنهور، والمعهد الفني التجاري بسوهاج، والمعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات بأبو قير في الإسكندرية"، بأسماء وبيانات مختلفة، وممهورة بخاتم شعار الجمهورية.

بالإضافة إلى ضبط كشف حساب منسوب صدوره لأحد البنوك باسم "محمد.ك"، وتوكيل رسمي عام، منسوب صدوره لمكتب توثيق الإسكندرية، و3 شهادات قيد وفاة ورقية باسم "شحاتة.ب"، ومجموعة من قسائم السداد خالية البيانات، وجميعهم ممهورين بخاتم شعار الجمهورية.

وبمواجهته، بما ورد من معلومات، وأسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمضبوطات بغرض ترويجها لراغبي التعامل فيها، مقابل مبالغ مالية، وأن مصدر حصوله عليها شخص يدعى "محمد.ش"، حيث يقوم بتزويرها.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 3473 إداري قسم شرطة العطارين، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.