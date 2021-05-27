وزير التموين يستعرض الخدمات المقدمة من خلال المكتب النموذجي ببورسعيد

قال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المكتب النموذجي المميز ببورسعيد، يعد أول مكتب من نوعه على مستوى الجمهورية يتضمن كل خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتشمل جميع خدمات السجل التجاري، وتلقي طلبات تسجيل العلامات التجارية، وأيضا كل خدمات البطاقات التموينية، كذلك تلقى شكاوى المواطنين عن أي ممارسات خاطئة تتعلق بحقوق المستهلك، بالإضافة إلى تلقى طلبات خدمات الدمغة والموازين.

جاء ذلك خلال افتتاح المصيلحى، أول مكتب نموذجي مميز على مستوى الجمهورية ببورسعيد، وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة وبحضور المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك واللواء عبد الله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التمموين والتجارة الداخلية.