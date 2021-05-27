 بانكوك تبدأ حجز مواعيد تلقي لقاحات كورونا بعد وصول الوفيات إلى أرقام قياسية - بوابة الشروق
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بانكوك تبدأ حجز مواعيد تلقي لقاحات كورونا بعد وصول الوفيات إلى أرقام قياسية

د ب أ
نشر في: الخميس 27 مايو 2021 - 10:56 ص | آخر تحديث: الخميس 27 مايو 2021 - 10:56 ص

فتحت بانكوك، بؤرة تفشي فيروس كورونا في تايلاند، باب التسجيل من أجل الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا أمام ملايين السكان، وذلك قبيل إطلاق حملة التطعيمات في البلاد في الشهر المقبل، حيث تكافح السلطات الموجة الاشرس في البلاد منذ تفشي الوباء.

 

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، أنه يمكن لأكثر من 7 ملايين شخص من سكان بانكوك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما، حجز مواعيد تلقي اللقاحات من خلال الإنترنت أو من خلال تطبيق على الهواتف المحمولة، أو بصفة شخصية في المتاجر الصغيرة، اعتبارا من اليوم.

 

ويشار إلى أنها المرة الأولى التي سيتمكن فيها الأشخاص من تلك الفئة العمرية، من التسجيل للحصول على اللقاح، بعد أن كانت الحكومة أعطت أولوية الحصول على اللقاح في وقت سابق لكبار السن، أو الأشخاص الذين لديهم ظروف أساسية، أو أولئك الذين يعيشون في مناطق ترتفع بها معدلات الإصابة، أو المجتمعات في المناطق التي تستعد لإعادة فتح أبوابها أمام حركة السياحة هذا العام.

 


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