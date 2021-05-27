محمد ثروت يحكي موقفا كوميديا للراحل سمير غانم أثناء تصور «سوبر ميرو»

حكى الفنان الكوميدي محمد ثروت، كواليس أحد المشاهد التي جمعته بالفنان الراحل سمير غانم، ضمن أحداث مسلسل" سوبر ميرو" والتي لم يستطع تصويرها، واضطر مخرج العمل الإعادة أكثر من مرة.

وكتب غانم، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي، "فيسبوك": "كالوسة من كواليس مسلسل "سوبر ميرو" مع الأستاذ سمير غانم كنا بنشتغل وبنرتجل في موضوع المشهد اللي حنصوره كمان شويه، والأستاذ كان رايق وجميل، الموضوع كان شاددنا نرتجل فيه أكثر من وقت المشهد وعاوزين نفلتر إفيهاتنا، بس بنضحك لما نشيل إفيه، ونقول أعللا منه، فنضحك تاني، ومش عارفين نبدأ تصوير من الضحك".

وتابع: أسعد لحظات كوميديان صغير لما يضحك أستاذ كوميديان كبير على إفيه.. الله يرحمك يا أستاذ سمير ويجعل مثواك الجنة ويمتعك بنعيمها ويسعدك ويفرحك".

مسلسل "سوبر ميرو" إنتاج 2019، تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي، وبطولة إيمي سمير غانم وحمدي الميرغني.