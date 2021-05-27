عدم العثور على رفات بشرية في قبو مرتبط بقضية فتاة مفقودة منذ عام 1968 ببريطانيا

لم يتم العثور على رفات بشرية أو "أشياء ذات أهمية"، في قبو مرتبط بقضية تخص فتاة مفقودة، فيما وصف بلغز بريطاني يبلغ عمره عقود.

وكانت الفتاة ماري باستولم "15 عاما"، فُقدت في المنطقة في عام 1968. وكانت تعمل في ذلك الوقت، في المقهى الذي يمتلك القبو.

وكان السفاح فريد ويست، مشتبها به بشأن اختفاء باستولم، وتم استجوابه قبل وفاته في السجن في عام 1995.

ونفى أي تورط له في القضية.

وبدأت الشرطة البحث في القبو الأسبوع الماضي، بعد أن عثرت شركة إنتاج - كانت تقوم بتصوير فيلم وثائقي في المقهى الذي يوجد بمدينة جلوستر الإنجليزية - على أدلة يمكن أن تكون لها صلة بقضية باستولم.

وقالوا إن هناك ستة أشياء، أو "اوجه انحراف"، تم العثور عليها في القبو.

وجاء في بيان لشرطة مقاطعة جلوسترشاير اليوم الخميس، إنه قد "تم تحديد أوجه الانحراف من جانب فريق من خبراء الطب الشرعي وعلماء الأنثروبولوجيا، قبيل القيام بأعمال التنقيب، مع تمكن الخبراء من تحديد أن المناطق المتبقية من القبو لم يمسسها أحد منذ ما قبل عام 1968، عندما اختفت ماري باستولم".