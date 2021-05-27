أردوغان يدعو الأحزاب لدعم صياغة دستور جديد لتركيا

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دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، الأحزاب السياسية في بلاده إلى دعم صياغة دستور مدني جديد.

وقال خلال اجتماع لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم بمناسبة الذكرى السنوية للانقلاب العسكري الذي قام بإعدام رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندريس ورفاقه عام 1960، إن هذا الانقلاب هو الأول في سلسلة الانقلابات التي جعلت البلاد تدفع أثمانا باهظة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.

ونقلت وكالة الأناضول التركية الحكومية للأنباء عن أردوغان قوله إن "تعزيز الإرادة الوطنية هو الترياق المضاد لعقلية الانقلابيين، وخطوة الانتقال إلى النظام الرئاسي (عبر استفتاء أبريل 2017) كانت من أكبر الإصلاحات في تاريخ تركيا".

ولفت إلى أن حزب العدالة والتنمية أنهى أعماله المتعلقة بالدستور الجديد، وكذلك حزب الحركة القومية، شريكه في "تحالف الشعب"، وهناك أحزاب تواصل العمل.

ووفقا للأناضول، سيتم جمع النصوص التي أعدتها الأحزاب والعمل على تقييمها بطريقة شاملة وتحويلها إلى مقترح مشترك.

وقال أردوغان إن الهدف هو ضمان أن تقدم جميع الأحزاب في البرلمان الدعم البناء والفعال لجهود صياغة الدستور المدني الجديد.