ميركل تدعو للإسراع في توسيع نطاق شبكات الطاقة

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، للإسراع من توسيع نطاق شبكات الكهرباء.

وقالت ميركل، اليوم الخميس، خلال الافتتاح الرسمي لـ"خط الشمال" وهو خط طاقة بين ألمانيا والنرويج إن هذا الخط لا يحل وحده مشكلات ألمانيا في الطاقة والشبكات.

وأكدت ميركل، أنه لابد من ربط شمال ألمانيا بجنوبها على نحو أفضل، حينئذ يمكن لـ "خط الشمال" إظهار كامل قوته، قائلة: "يتعين علينا العمل على ذلك بشكل أكثر سرعة".

يربط هذا الخط، الذي تبلغ تكلفته نحو ملياري يورو، أسواق الكهرباء لكلا البلدين لأول مرة ويُعتبر علامة فارقة في تحول الطاقة، وبعد عدة أشهر من التشغيل التجريبي، دخل الخط حيز التشغيل قبل بضعة أسابيع.