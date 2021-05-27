إندونيسيا تتوقع زيادة إنتاجها من النفط والغاز خلال العام المقبل

ذكر جهاز تنظيم قطاع النفط والغاز في إندونيسيا "إس.كيه.كيه ميجاز" اليوم الخميس إنه يتوقع زيادة الكميات المستخرجة من النفط والغاز في إندونيسيا إلى 1.74 مليون برميل نفط مكافئ يوميا خلال 2022.

وبحسب ما قاله دوي سويتجيبتو رئيس الجهاز أمام إحدى لجان البرلمان الإندونيسي اليوم، فإن كميات النفط الجاهزة للبيع في إندونيسيا تقدر بحوالي 704 آلاف برميل يوميا في حين تقدر كميات الغاز بنحو 1.036 مليون برميل نفط مكافئ يوميا.

ويعتزم جهاز تنظيم قطاع النفط والغاز مناقشة هذه الأهداف مع وزارة الطاقة والموارد المعدنية والبرلمان الإندونيسي.

في الوقت نفسه، يتوقع "إس.كيه.كيه ميجاز" وصول كميات النفط والغاز المستخرجة بنهاية العام الحالي إلى 1.67 مليون برميل نفط مكافئ يوميا مقابل 1.71 مليون برميل نفط مكافئ مستهدفة في الميزانية العامة للدولة.

ومن المنتظر أن يصل إنتاج النفط بنهاية العام الحالي إلى 682 ألف برميل يوميا في حين أن المستهدف هو 705 آلاف برميل يوميا، وأن يصل إنتاج الغاز إلى ما يعادل 987 ألف برميل نفط مكافئ يوميا في حين أن المستهدف هو 1.01 مليون برميل نفط مكافئ يوميا.

وتحتاج إندونيسيا إلى حفر أكثر من 700 بئرا جديدة خلال العام المقبل لاستخراج الكميات المستهدفة، في 616 بئرا فقط في العام الحالي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.