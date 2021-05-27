أسترالية يجبرها الإغلاق بسبب كورونا على القيام برحلة على ظهر جمل قد تمتد لعام ونصف

تخوض الأسترالية الثلاثينية "سوفي ماترسون"، تحديا شاقا لتعبر أستراليا من غربها إلى شرقها، فى رحلة قد تستمر لعام ونصف.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، بدأت سوفى رحلتها في مارس الماضى من خليج شاركسباى غرب أستراليا، قبيل أن تبدأ إجراءات الإغلاق، التى تركتها حبيسة الصحراء بلا أنيس سوى الإبل.

تقول سوفي إن قصتها مع الجمال بدأت عام 2016، حين أرادت أخذ عطلة من عملها بمجال تصوير السينما، لتعمل مؤقتا لأشهر فى مجال حليب الإبل، ولكن محبتها للحيوانات الضخمة جعلتها تغير مجال عملها لعمل رحلات سياحية بالجمال، وذلك خلال الـ5 سنوات الماضية.

وتضيف سوفي أنها أرادت أن تتحدى نفسها بالمجال الذى تعشقه، لتنتقي 5 من جمالها لرحلة طويلة تعبر خلالها الأراضى الأسترالية من الغرب للشرق في منطقة برون باى.

وعن طبيعة الرحلة التى تخوضها، تقول سوفى إنها تنظر في الأفق فلا تجد شيئا ينم عن البشر، عدا آثار قديمة لسيارات على الرمال، مضيفة أنها لم تر أى أحد طوال 700 كيلومتر متواصلة في صحراء فكتوريا.

وتتابع سوفي أن طول المسافة ليس أصعب أجزاء الرحلة، بل كثرة المهام من الخيم وربط الإبل وإعداد الطعام، لدرجة جعلتها فى بعض الأحيان تبكى من اجتماع كثرة المهام والعزلة عن البشر عليها معا.

وتبدأ سوفي يومها الـ5، فجرا، لتتناول الفطور وترك الإبل ترعى ساعة من الوقت، ومن ثم تجهز أمتعة الركوب في ساعة أخرى.

وتقطع سوفي يوميا 18 كيلومترا؛ بغية أن تصل إلى وجهتها في برونباى بحلول نوفمبر القادم.