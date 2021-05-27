 نفاذ تذاكر مباراة الأهلي ونهضة بركان بالسوبر الإفريقي - بوابة الشروق
الخميس 27 مايو 2021 9:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من تتوقع للفوز في كأس السوبر الأفريقي يوم الجمعة 28 مايو
النتـائـج تصويت

نفاذ تذاكر مباراة الأهلي ونهضة بركان بالسوبر الإفريقي

محمد جلال
نشر في: الخميس 27 مايو 2021 - 9:31 م | آخر تحديث: الخميس 27 مايو 2021 - 9:36 م

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة السوبر الإفريقي نفاذ تذاكر المباراة التي ستجمع بين الأهلي ونهضة بركان المغربي.

ويلعب الأهلي ضد نهضة بركان المغربي غدا الجمعة في السادسة مساء، على ستاد جاسم بن حمد، في بطولة السوبر الإفريقي.

وذكر الموقع الرسمي للبطولة نفاذ التذاكر التي طُرحت للبيع مساء الاثنين الماضي عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد القطري.

وكان الأهلي قد تأهل لمواجهة نهضة بركان في السوبر بعد التتويج بلقب دوري ابطال افريقيا النسخة الاخيرة، فيما يلعب نهضة بركان المباراة بصفته الحاصل على لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكانت اللجنة المحلية المنظمة قد أعلنت السماح بالحضور الجماهيري بنسبة 30% تماشياً مع تعليمات وزارة الصحة العامة وخطة الرفع التدريجي للقيود التي تم فرضها مؤخراً في الدولة على عدة مراحل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك