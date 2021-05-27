نفاذ تذاكر مباراة الأهلي ونهضة بركان بالسوبر الإفريقي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة السوبر الإفريقي نفاذ تذاكر المباراة التي ستجمع بين الأهلي ونهضة بركان المغربي.

ويلعب الأهلي ضد نهضة بركان المغربي غدا الجمعة في السادسة مساء، على ستاد جاسم بن حمد، في بطولة السوبر الإفريقي.

وذكر الموقع الرسمي للبطولة نفاذ التذاكر التي طُرحت للبيع مساء الاثنين الماضي عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد القطري.

وكان الأهلي قد تأهل لمواجهة نهضة بركان في السوبر بعد التتويج بلقب دوري ابطال افريقيا النسخة الاخيرة، فيما يلعب نهضة بركان المباراة بصفته الحاصل على لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكانت اللجنة المحلية المنظمة قد أعلنت السماح بالحضور الجماهيري بنسبة 30% تماشياً مع تعليمات وزارة الصحة العامة وخطة الرفع التدريجي للقيود التي تم فرضها مؤخراً في الدولة على عدة مراحل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.